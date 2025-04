Genshin Impact | il 7 maggio debutta l’aggiornamento 5 6 Paralogism

Genshin Impact, intitolata “Paralogism”, prevista per il 7 maggio 2025. Questo aggiornamento introdurrà nuovi contenuti narrativi, personaggi giocabili e modalità di gioco inedite, ampliando ulteriormente l’universo di Teyvat. Al centro della nuova espansione si colloca un nuovo capitolo dell’Intermezzo delle Missioni . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Lo sviluppatore miHoYo ha annunciato il rilascio ufficiale della versione 5.6 di, intitolata “”, prevista per il 72025. Questo aggiornamento introdurrà nuovi contenuti narrativi, personaggi giocabili e modalità di gioco inedite, ampliando ulteriormente l’universo di Teyvat. Al centro della nuova espansione si colloca un nuovo capitolo dell’Intermezzo delle Missioni .

Star Comics – Genshin Impact: arrivano gli art book, il compendio perfetto per tutti i fan della saga - Genshin Impact è uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi anni. Sin dal suo lancio il 28 settembre 2020, il titolo ha riscosso il favore del pubblico, che si è appassionato al fantastico universo creato da Hoyoverse. Si tratta di un gioco action RPG, open world e free to play, ambientato nel fantastico mondo di Teyvat. Con un parco personaggi incredibilmente ricco, ognuno con le proprie capacità peculiari, in Genshin Impact i giocatori vestono i panni di un viaggiatore proveniente da un altro mondo, che si imbarca in un’avventura alla ricerca di un familiare perduto da tempo, ... 🔗nerdpool.it

Genshin Impact 5.5 “Giorno del ritorno della Fiamma”: vulcani, tribù e nuovi eroi dal 26 marzo - (Adnkronos) – HoYoverse, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato l'arrivo della versione 5.5 di Genshin Impact, "Giorno del ritorno della Fiamma", prevista per il 26 marzo. L'aggiornamento introduce l'esplorazione della regione sud-occidentale di Natlan, con il suo imponente Grande Vulcano di Tollan e la Comunità dell'Abbondanza, una nuova tribù di guerrieri. Il Grande Vulcano […] 🔗periodicodaily.com

Genshin Impact 5.5 “Giorno del ritorno della Fiamma”: vulcani, tribù e nuovi eroi dal 26 marzo - (Adnkronos) – HoYoverse, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato l'arrivo della versione 5.5 di Genshin Impact, "Giorno del ritorno della Fiamma", prevista per il 26 marzo. L'aggiornamento introduce l'esplorazione della regione sud-occidentale di Natlan, con il suo imponente Grande Vulcano di Tollan e la Comunità dell'Abbondanza, una nuova tribù di guerrieri. Il Grande Vulcano […] L'articolo Genshin Impact 5. 🔗.com

Genshin Impact: il 7 maggio debutta l’aggiornamento 5.6 Paralogism - (Adnkronos) - Lo sviluppatore miHoYo ha annunciato il rilascio ufficiale della versione 5.6 di Genshin Impact, intitolata “Paralogism”, prevista per il 7 maggio 2025. Questo aggiornamento introdurrà n ... 🔗msn.com

Genshin Impact svela la versione 5.6: data di uscita, nuovi banner e 300 Primogemme gratis con i nuovi codici - Oggi Hoyoverse ha presentato la versione 5.6 di Genshin Impact durante una diretta. Scopriamo le novità in arrivo con l'aggiornamento, che come da tradizione include missioni della storia, personaggi ... 🔗msn.com

Genshin Impact 5.6 Paralogismo: Codici da riscattare e novità - HoYoverse ha annunciato l’uscita dell’aggiornamento 5.6 di Genshin Impact, intitolato Paralogismo, disponibile dal 7 maggio. Questa versione offre un mix ... 🔗gamerbrain.net