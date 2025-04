Genova si era inventato aggressione fascista e la sinistra era andata in piazza Cgil sospende sindacalista

Genova come persona informata sui fatti, quando è uscito il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati. Fabi Ilgiornaleditalia.it - Genova, si era inventato aggressione fascista e la sinistra era andata in piazza, Cgil sospende sindacalista Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il segretario provinciale della Fillea davanti al pm ha ammesso la bugia: "Non sono mai stato picchiato". Adesso è indagato per simulazione di reato È entrato in Procura acome persona informata sui fatti, quando è uscito il suo nome era stato iscritto nel registro degli indagati. Fabi

