Genova denunciò aggressione fascista | sindacalista Cgil indagato per simulazione di reato

Cgil di Genova, è finito sotto indagine con l'accusa di simulazione di reato. Davanti al pubblico ministero Federico Manotti, Mura avrebbe ammesso di aver inventato l'aggressione a sfondo politico che aveva denunciato il 15 aprile scorso a Sestri Ponente. Mura aveva raccontato di essere stato aggredito da

