Gennaro Pirelli bronzo europeo | l' Italia del judo vola a Podgorica

judo partenopeo. Gennaro Pirelli ha, infatti, conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -100 kg ai Campionati Europei Senior di Podgorica 2025. Una prova di forza, carattere e determinazione per l'atleta delle Fiamme Oro, che regala così alla

Judo, Asya Tavano e Gennaro Pirelli in finale per il bronzo agli Europei. Out Simonetti - Saranno due gli italiani impegnati nel Final Block della quarta giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, in corso di svolgimento al Mtel Hall Mora?a di Podgorica (Montenegro). Quest’oggi verranno assegnati gli ultimi quattro titoli individuali della rassegna continentale, mentre domani la manifestazione si chiuderà con la gara a squadre miste. Percorso molto positivo nelle eliminatorie dei pesi massimi per Asya Tavano, già due volte medagliata agli Europei Senior, che ha fatto valere il suo status di n. 🔗oasport.it

Judo, Gennaro Pirelli fa suo il bronzo nei -100 kg agli Europei a Podgorica! - Europei di judo a Podgorica che continuano a riservare soddisfazioni e medaglie per gli azzurri. Nell’ultimo giorno di incontri a livello individuale, nella categoria dei -100 kg Gennaro Pirelli ha conquistato il bronzo, bissando quanto accaduto l’anno scorso a Zagabria nella rassegna continentale. Il judoka napoletano ha sconfitto il n.9 del ranking, l’ucraino Anton Savytskiy, dando seguito alla tradizione positiva negli scontri diretti. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Gennaro Pirelli si prende il bronzo, tra pochissimo Asya Tavano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Yuko di Sulamanidze, con l’azero che riesce a salvarsi dall’ippon all’ultimo istante. 16:46 Sanzione anche per Kotsoiev. Tutto in equilibrio a metà gara. 16:44 Ennesimo duello tra due dei maggiori interpreti della categoria. Arriva lo shido per il georgiano dopo un minuto. 16:42 Si prosegue con la finalissima dei -100 kg maschili tra l’azero Zelym Kotsoyev ed il georgiano Ilia Sulamanidze. 🔗oasport.it

Europei di judo: bronzo a Gennaro Pirelli - Ancora una medaglia che parla napoletano agli Europei di judo di Podgorica. La conquista Gennaro Pirelli (Fiamme Oro), che nella finale per il bronzo della categoria -100 kg ha piegato l’ucraino Anton ... 🔗rainews.it

Bronzo per Pirelli e Tavano, Italia da record agli Europei: 8 medaglie - I due podi della giornata finale della rassegna continentale in Montenegro sanciscono una spedizione azzurra mai così ricca ... 🔗msn.com