Gennarino nuova star di Affari Tuoi | chi è il jack russell che ama i biscottini di De Martino e saluta sempre il Dottore

Affari Tuoi e appartiene alla lista dei "blu", anche se, secondo tanti utenti social dovrebbe essere il "pacco d'oro": Gennarino,. Leggo.it - Gennarino, nuova star di Affari Tuoi: chi è il jack russell che ama i biscottini di De Martino e "saluta" sempre il Dottore Leggi su Leggo.it È uno dei nuovi "pacchi" die appartiene alla lista dei "blu", anche se, secondo tanti utenti social dovrebbe essere il "pacco d'oro":,.

Su altri siti se ne discute

Only Murders in the Building 5: un'altra star si unisce all'impressionante cast della nuova stagione - Si allarga il cast della quinta stagione della serie che dovrebbe tornare in streaming su Disney Plus già la prossima estate Logan Lerman è stato ingaggiato per un ruolo ricorrente nella quinta stagione del dramedy vincitore di un Emmy, Only Murders in the Building, come ha confermato Variety. Al momento non si conoscono i dettagli del ruolo di Lerman, ma l'attore va così ad aggiungersi alle altre gradi new entry del cast della quinta stagione già confermati: Renée Zellweger, Christoph Waltz e Keegan-Michael Key. 🔗movieplayer.it

Doctor Who: il Dottore ha una nuova companion nel trailer della stagione 2 con star Ncuti Gatwa - Ad aprile arriverà su Disney+ la seconda stagione di Doctor Who con star Ncuti Gatwa, ecco il trailer che anticipa i dettagli delle nuove avventure. Doctor Who tornerà sugli schermi di Disney+ con gli episodi della seconda stagione con star Ncuti Gatwa e nel trailer si assiste al coinvolgimento della nuova companion. Nel video si scopre qualche anticipazione riguardante le prossime avventure del Signore del Tempo e alla reazione della giovane che viene coinvolta nei suoi viaggi nello spazio e nel tempo. 🔗movieplayer.it

The Studio: svelate le guest star presenti nella nuova serie con Seth Rogen - The Studio: svelate le guest star presenti nella nuova serie con Seth Rogen In vista del debutto del 26 marzo, Apple TV+ ha rilasciato una clip in cui Seth Rogen svela il cast e le guest star che lo affiancano in “The Studio“, la nuova comedy di cui Rogen è anche sceneggiatore, regista e produttore esecutivo insieme al candidato all’Emmy Evan Goldberg. “The Studio“, composta da un cast stellare che offre camei in ogni episodio, farà il suo debutto su Apple TV+ mercoledì con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da un episodio settimanale, fino al 21 maggio. 🔗cinefilos.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Di quale razza è Gennarino, il nuovo concorrente a quattro zampe che ruba la scena a Stefano De Martino? Il mistero del cucciolo di Affari Tuoi che ha conquistato Rai1; Affari Tuoi, clamorosa stoccata di Rita Dalla Chiesa a De Martino: assist ad Amadeus | .it; Cucina nuda, diventa una star di internet. Fisico da sballo in cucina | .it; Il pizzaiolo che fa sognare i social si chiama Giuseppe Villani, la nuova star di Tik Tok | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gennarino, nuova star di Affari Tuoi: chi è il jack russell che ama i biscottini di De Martino e "saluta" sempre il Dottore - Gennarino è stato presentato al pubblico di Affari Tuoi nella puntata andata in onda a Pasqua, ovvero domenica 20 aprile. La concorrente del Friuli-Venezia Giulia aveva proprio il cagnolino ... 🔗leggo.it

Affari tuoi: chi è Gennarino? Qual è il vero nome e di che razza è la nuova mascotte - Affari tuoi: chi è Gennarino? Qual è il vero nome e di che razza è la nuova mascotte del programma con Stefano De Martino. 🔗tag24.it

Gennarino, chi è il nuovo “pacco” di affari tuoi: il debutto a pasqua - Affari Tuoi sfida a distanza Striscia la notizia con l'introduzione di un nuovo, adorabile personaggio: Gennarino, il "pacco-pet" ... 🔗alphabetcity.it