Gene Hackman morto per insufficienza cardiaca | cosa ha svelato l’autopsia

Gene Hackman è morto per un'insufficienza cardiaca. È quanto affermano i risultati finali dell'autopsia dell'attore Premio Oscar, resi noti dall'ufficio dell'investigatore medico del New Mexico. Hackman, 95 anni, e sua moglie Betsy Arakawa, 65 anni, sono stati trovati parzialmente mummificati in stanze separate della loro casa a Santa Fe il 26 febbraio scorso.

