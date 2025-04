Gecaj Juve il padre | Non si arrende mai ed è cresciuto tanto in questi anni Il suo idolo il ruolo e il tifo per i bianconeri | ve lo racconto- ESCLUSIVA

Gecaj Juve, il padre lo racconta in ESCLUSIVA a : tutte le dichiarazioni sul terzino bianconeroTra i leader della Juventus Under 17 c'è sicuramente Kris Gecaj, terzino bianconero e capitano dell'Albania. Per conoscerlo meglio sia dentro che fuori dal campo, ha intervistato il padre Guxim Gecaj.Per chi non conoscesse ancora Gecaj, ci dica che tipo di giocatore è? In quale ruolo riesce ad esprimere meglio le sue qualità?«Kris è un giocatore che non si arrende mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. In campo si esprime al meglio sia come terzino sinistro sia come quinto di centrocampo, ruoli in cui si sente davvero a suo agio. Le sue caratteristiche principali sono la grande velocità nelle ripartenze e un'imponente forza fisica».Fuori dal campo che ragazzo è? Un leader come dentro il rettangolo verde?«Fuori dal campo è un ragazzo solare: se nota che qualcosa non va o vede qualcuno in difficoltà, non esita a dare una mano».

