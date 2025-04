Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele bombarda: “17 vittime”. Croce Rossa: “E’ un nuovo inferno”

Nella notte l’esercito israeliano ha continuato are la Striscia di. Almeno 17 palestinesi sono morti, secondo fonti mediche palestinesi citate da Al Jazeera. Ieri nell’enclave erano state uccise almeno 50 persone. Rompendo una tregua di due mesi,ha ripreso la sua offensiva nella Striscia il 18 marzo scorso con l’obiettivo dichiarato di costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi ancora trattenuti lì dall’attacco del 7 ottobre 2023. “Cinquanta martiri sono stati registrati a causa dei continui attacchi aerei israeliani sulla Striscia didall’alba fino ad ora”, ha dichiarato il funzionario della Protezione civile a, Mohammed al-Moughair. Secondo Al Jazeera, i morti erano stati 53.La ripresa delle operazioni militari nella Striscia diha “scatenato un” nel territorio palestinese, ha dichiarato il direttore generale del Comitato internazionale dellaPierre Krähenbühl in una conferenza sulla sicurezza a Doha, in Qatar.