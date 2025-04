Gaza drone israeliano su Khan Younis | il raid ripreso in un video

drone israeliano ha colpito Khan Younis, a Gaza. Subito dopo l'attacco, decine di palestinesi si sono precipitati sul luogo per prestare soccorso ed è arrivata anche un'ambulanza. Secondo i funzionari sanitari locali, gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza solo nelle ultime ore hanno ucciso almeno 27 persone. Tgcom24.mediaset.it - Gaza, drone israeliano su Khan Younis: il raid ripreso in un video Leggi su Tgcom24.mediaset.it Un attacco conha colpito, a. Subito dopo l'attacco, decine di palestinesi si sono precipitati sul luogo per prestare soccorso ed è arrivata anche un'ambulanza. Secondo i funzionari sanitari locali, gli attacchi israeliani sulla Striscia disolo nelle ultime ore hanno ucciso almeno 27 persone.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, attacco israeliano a Khan Younis: 10 morti - L’agenzia per la difesa civile di Gaza, controllata da Hamas, ha fatto sapere che 10 persone sono state uccise in un attacco israeliano notturno nei pressi della città meridionale di Khan Younis. Lo riporta ‘The Times of Israel’. Israele, Idf intercetta missile lanciato da Houthi Un missile balistico lanciato contro Israele dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen è stato intercettato con successo dalle difese aeree, afferma l’esercito. 🔗lapresse.it

Gaza, nuovo raid israeliano nella notte a Khan Younis, morto capo politico di Hamas Salah al Bardawil, la moglie ed altri 17 civili - Netanyahu continua a bombardare Gaza, sale ad oltre 400 il numero dei morti dalla rottura della tregua da parte di Israele Stanotte un nuovo raid di Israele ha colpito la Striscia di Gaza e nello specifico la città di Khan Younis. Negli attacchi hanno perso la vita il capo politico di Hamas S 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza: uccisi nella notte capo politico di Hamas e sua moglie. Durante un raid israeliano su Khan Younis - Durante un raid aereo israeliano di questa notte, 23 marzo 2025, su Khan Younis, è rimasto ucciso uno dei suoi alti dirigenti politici, Salah al-Bardawil, insieme a sua moglie. Bardawi, capo politico, era un membro ben noto dell'ala politica del gruppo islamico che ha rilasciato interviste ai media nel corso degli anni L'articolo Gaza: uccisi nella notte capo politico di Hamas e sua moglie. Durante un raid israeliano su Khan Younis proviene da Firenze Post. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Gaza, drone israeliano colpisce Khan Younis: l'attacco ripreso in un video; Israele continua a colpire Khan Younis, bombardato l'ospedale Nasser: ucciso un uomo chiave di Hamas - Il ministro degli Esteri Katz: Barhoum era il nuovo premier di Hamas a Gaza; Raid israeliani su Gaza, quattro morti a Gaza City e Khan Yunis: lo riferisce l’agenzia di stampa pal...; Israele, media: Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Nuovi raid su Gaza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gaza, drone israeliano colpisce Khan Younis: l'attacco ripreso in un video - (LaPresse) Un attacco con droni israeliani ha colpito un'area a Khan Younis nel pomeriggio di lunedì 28 aprile. Non è ancora chiaro se ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

A Gaza si scava tra le macerie dopo gli ultimi attacchi a Khan Younis - Khan Younis, 28 apr. (askanews) - Nelle immagini, operatori della protezione civile di Gaza scavano tra le macerie di una casa a Khan Younis ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Gaza, la strage continua nell'indifferenza di tutti: almeno 40 palestinesi uccisi in 24 ore - Nelle ultime 24 ore, almeno 40 palestinesi sono stati uccisi in attacchi dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. I raid hanno colpito diverse aree, tra cui Rafah e Khan Younis, causando anche ... 🔗globalist.it