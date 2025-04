Gaza bombardamento su scuola a Tuffah 32 morti civile a pochi metri di distanza | Da un momento all’altro potrebbe toccare a noi senza preavviso - VIDEO

bombardamento a Tuffah uccide 32 persone, tra cui bambini, mentre una civile documenta l’orrore da pochi metri di distanza Israele ha bombardato la Striscia di Gaza colpendo una scuola nel quartiere di Tuffah. La scuola è stata colpita causando la morte di almeno 32 persone. Le vittime, pe Ilgiornaleditalia.it - Gaza, bombardamento su scuola a Tuffah, 32 morti, civile a pochi metri di distanza: “Da un momento all’altro potrebbe toccare a noi, senza preavviso” - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Unuccide 32 persone, tra cui bambini, mentre unadocumenta l’orrore dadiIsraele ha bombardato la Striscia dicolpendo unanel quartiere di. Laè stata colpita causando la morte di almeno 32 persone. Le vittime, pe

Gaza, Idf bombarda scuola usata come rifugio dagli sfollati nel quartiere al-Tuffah, incendio nell'edificio e 11 morti, tra cui un bambino - VIDEO - 11 persone sono morte bruciate vive per l'incendio causato dai bombardamenti Nuovi raid dell'Idf a Gaza. Questa mattina l'esercito israeliano ha bombardato una ex scuola nel quartiere al-Tuffah, a Gaza City, edificio che ora era usato come rifugio dagli sfollati palestinesi. In seguito al bom

