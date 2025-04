Gatto impallinato e altri scomparsi Ho informato i carabinieri

altri possessori di gatti. Sono le parole di un nostro lettore che risiede in un quartiere denominato 'Cantonaccio', situato a un paio di chilometri da Voltana in direzione Chiesanuova. Non vedendo tornare da qualche sera il suo Gatto di 8 anni, l'uomo – che ha chiesto di mantenere l'anonimato – si è messo alla ricerca dell'animale. "Quando ormai avevo perso le speranze – racconta –, setacciando un terreno tra via Fiumazzo e via Parona, ad alcune centinaia di metri da casa mia, come per miracolo, ho visto l'animale tra la vegetazione. L'ho chiamato ma non si è mosso. Pensavo che fosse morto ma, non appena mi sono avvicinato, ha sollevato la testa e mi ha guardato, miagolando.

