Gasperini si bilancia | Napoli favorito per lo scudetto? Un aspetto aiuta Conte

Gasperini ha parlato del Napoli di Antonio Conte, tra i vari temi affrontati durante l'evento Inside The Sport: le dichiarazioni sullo scudetto infiammano i tifosi Anche la sua Atalanta è stata impegnata nella corsa per lo scudetto, prima di crollare in questo 2025. La sconfitta casalinga contro il Napoli e quella con l'Inter, hanno estromesso la Dea dalla lotta ai vertici della classifica. Ora i nerazzurri si stanno concentrando sullo strappare il pass per la prossima Champions League, sperando di evitare una beffa dopo un anno vissuto a così alti livelli.L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini si è soffermato sulla lotta scudetto e sul Napoli. "Il sole di Napoli le piace?" – gli ha chiesto il giornalista Antonio Sasso – "**Il sole di Napoli è bellissimo** – risponde Gasperini – **come del resto tutta la città**".

