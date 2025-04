Gasperini fa chiarezza sul proprio futuro | Ne riparleremo quando conquisteremo la Champions League ma io ho sempre detto una cosa

Gasperini ha metto un “punto sulla I” rispetto al suo futuro: ecco quando verrà chiarita la sua posizione, che è già stata delineataIntervistato da Sky Sport a margine del premio USSI a Coverciano, Gian Piero Gasperini ha spiegato quale sarà il suo futuro. Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta, nel mirino della Juve.PAROLE – «Permanenza? Ne riparliamo quando conquisteremo la Champions League, se la conquisteremo. Ieri sera abbiamo perso due punti in casa, avrebbero significato tanto. Dobbiamo sapere che i rivali sono agguerriti, dobbiamo ritrovare la massima concentrazione e la forza di tutti. E io non ho mai detto che vado via, ma un’altra cosa, che non rinnovavo ed è diverso». .com Juventusnews24.com - Gasperini fa chiarezza sul proprio futuro: «Ne riparleremo quando conquisteremo la Champions League, ma io ho sempre detto una cosa» Leggi su Juventusnews24.com ha metto un “punto sulla I” rispetto al suo: eccoverrà chiarita la sua posizione, che è già stata delineataIntervistato da Sky Sport a margine del premio USSI a Coverciano, Gian Pieroha spiegato quale sarà il suo. Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta, nel mirino della Juve.PAROLE – «Permanenza? Ne riparliamola, se la. Ieri sera abbiamo perso due punti in casa, avrebbero significato tanto. Dobbiamo sapere che i rivali sono agguerriti, dobbiamo ritrovare la massima concentrazione e la forza di tutti. E io non ho maiche vado via, ma un’altra, che non rinnovavo ed è diverso». .com

