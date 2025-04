Gasperini | Barcellona Inter? I nerazzurri possono arrivare in finale! Sulla lotta Scudetto dico…

Gasperini: «Barcellona Inter? I nerazzurri possono arrivare in finale! Sulla lotta Scudetto dico.» Le parole del tecnico della DeaGian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è Intervenuto a margine dell'evento Inside the Sport, organizzato dall'USSI a Coverciano.NAPOLI Scudetto- «Napoli con lo Scudetto in tasca? Se dicessi così, farebbero tutti gli scongiuri, loro soprattutto ancora di più però straordinari, è un bel vantaggio, 3 punti, con un calendario così, è sicuramente favoritoBarcellona Inter– «Bella, sarà una partita straordinaria. Il Barcellona lo abbiamo affrontanto in Champions e abbiamo fatto un 2-2 bellissimo. Hanno una squadra di giovani clamorosa, la Cantera è incredibile. Non giocano in casa loro al Camp Nou, l'Olimpico è un po' meno caldo. L'Inter ha tutte le armi per raggiungere la finale, secondo me ha qualcosa in più, però nelle partite e nel calcio bisogna farlo valereRAMMARICO Scudetto- «Siamo stati in corsa fino alla partita con l'Inter, abbiamo perso in casa e abbiamo avuto un calo.

