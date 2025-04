Gasperini | Atalanta provato a bluffare sullo scudetto Poi complimenti a Inzaghi

AMBIZIOSO – Gian Piero Gasperini ringrazia per il premio, parla degli obiettivi dell'Atalanta e si complimenta con i colleghi: «Mi fa piacere che il premio sia stato assegnato a me da un'associazione così importante. È riferito alla scorsa stagione, speriamo di fare qualcosa di buono anche in questa. Se penso che l'Atalanta in Champions venga data per scontata? Spero e mi auguro di no, per me rappresenta il traguardo massimo per l'Atalanta in questo momento, anche se abbiamo provato a bluffare un po' sullo scudetto. Più per darci una spinta e perché ci siamo ritrovati lì a 9 giornate dalla fine. Però sarebbe l'ennesimo risultato eccezionale dell'Atalanta».

