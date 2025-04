Gasparini apre la stagione con il quinto a Modena

Modena con colpo di scena finale, quello visto tra Sabato e Domenica, per un rientro in grande stile della classica emiliana, giunta alla sua quarantaduesima edizione nei panni di apertura della Coppa Rally ACI Sport zona sei. New Star 3 si presentava al via con un solo.

La Corelli apre la stagione - Con il concerto ’Tra Acqua e fuoco’, in programma alle 21 di stasera alla Pieve Thò di Brisighella, La Corelli apre ufficialmente la sua nuova stagione. L’orchestra, sotto la direzione di Chiara Cattani al clavicembalo, eseguirà due capolavori del repertorio barocco: la ’Water music’ e la ’Suite per i reali fuochi d’artificio’ di Georg Friedrich Handel. Due composizioni iconiche che evocano il legame con gli elementi primordiali, simboli di trasformazione, energia e creatività. 🔗ilrestodelcarlino.it

TEKKEN 8: Anna Williams apre la Stagione 2 con nuovi contenuti - Bandai Namco ha svelato la roadmap della Stagione 2 di TEKKEN 8, annunciando il ritorno di Anna Williams come primo personaggio DLC della nuova espansione. Conosciuta come il Fulmine Scarlatto, Anna sarà disponibile dall’1 aprile 2025 con 72 ore di accesso anticipato per i possessori del Pass Personaggio e Arena della Stagione 2 o del Pass Personaggio della Stagione 2, mentre tutti gli altri potranno accedervi dal 4 aprile. 🔗nerdpool.it

Sulle strade della Milano-Sanremo. L’Equipe apre la stagione ciclistica - La prima volta è stato il 16 marzo 1984. Quel giorno alle 7 un gruppo di ciclisti partì da Cerello con destinazione Sanremo, una “passeggiata“ di 272 chilometri, in parte percorsa sullo stesso tradizionale tracciato della classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo. Anche ieri mattina, ancora prima dell’alba, una quarantina di ciclisti (i Ciclofachiro), abituata a percorrere le lunghe distanze, si è messa a pedalare sulle stesse strade per compiere un’impresa ancora già significativa: da Corbetta a Sanremo e da Sanremo a Corbetta (il giorno successivo) per complessivi 600 chilometri. 🔗ilgiorno.it

