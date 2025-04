Anteprima24.it - Futsal, violenza al termine di Benevento-Pesaro: squadra aggredita negli spogliatoi

Tempo di lettura: 2 minutiUn grave episodio ha macchiato il post partita trae Italservice, gara di Serie A diterminata con un pareggio per 4-4. Aldel match, all’interno degli, giocatori, staff e dirigenti dellamarchigiana sono stati aggrediti fisicamente da un gruppo composto da almeno una ventina di persone, tra tesserati dele non.Secondo quanto riportato dalla stessa Italservice sul proprio sito ufficiale, l’assalto si è consumato subito dopo il triplice fischio, quando labiancorossa era rientrata. A quel punto il gruppo sarebbe stato raggiunto e colpito con calci e pugni. Il primo a essere aggredito sarebbe stato l’allenatore Paolo Del Grosso, seguito da tutto il gruppo. Il tutto alla presenza del commissario di campo, che non sarebbe riuscito a intervenire in modo efficace per fermare l’accaduto.