Furto poi avances su minorenne La polizia identifica quattro ragazzi

avances pesanti su una ragazzina, minorenne, che con le amiche stava passeggiando nei pressi. Quello che accade sabato scorso, intorno alle 19,30, in via San Francesco, è un episodio che allunga l'elenco degli interventi delle forze dell'ordine nella zona tra piazzale Matteotti, via San Francesco, piazzale Miccichè. Protagonisti in questo caso sono un gruppo di ragazzi sui 25 anni, risiedono a Fossombrone, tutti di origine magrebina, poi identificati.A raccontare la prima parte del fatto è Md Syeful, bengalese, 45 anni, impiegato nell'emporio che vende di tutto – dalla frutta, alla bibite, agli accessori per i telefonini – situato a metà di via San Francesco, angolo via Nobili. Dice Syeful: "Erano circa le 7,30, mi entra nel negozio un giovane, con una bottiglia di birra in mano, e anche la sigaretta.

