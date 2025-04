Furti a Salerno raid nei rioni collinari

I rioni collinari sono sotto lo scacco matto dei ladri, che soltanto a Giovi nella notte tra sabato e domenica hanno messo a segno tre colpi, in località casa Marsiglia. Le immagini dei sistemi di video sorveglianza mostrano tre persone incappucciate che vanno alla ricerca in casa di oggetti da portare via.In un caso il proprietario di una delle tre abitazioni colpite si è accorto che qualcuno aveva fatto ingresso nella sua abitazione da una finestra della cucina (trovata spalancata) mettendo a soqquadro le camere da letto e la zona notte per portare via oggetti in oro e argento dal valore ancora non quantificato dalla polizia che indaga sull'ennesimo episodio che ha messo in allarme i residenti della zona.Non si esclude che ci sia anche un quarto complice che attende in auto: la polizia ritiene che le zone collinari sono prese d'assalto per la facilità di fuga per strade secondarie e per la vicinanza con gli svincoli della tangenziale.

