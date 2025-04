Furgone avvolto dalle fiamme sull' A2 del Mediterraneo | illeso il conducente

Mediterraneo, dove un Furgone (Fiat Doblò) è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme nei pressi dello svincolo di Padula (in direzione sud). Fortunatamente il conducente è riuscito a fermarsi in una piazzola e a scendere prima. Salernotoday.it - Furgone avvolto dalle fiamme sull'A2 del Mediterraneo: illeso il conducente Leggi su Salernotoday.it Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo l’A2 del, dove un(Fiat Doblò) è stato improvvisamentenei pressi dello svincolo di Padula (in direzione sud). Fortunatamente ilè riuscito a fermarsi in una piazzola e a scendere prima.

