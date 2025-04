Fuori i secondi | è sfida a Perugia per la Champions League

Perugia ore 20.30 con diretta su Dazn, Piacenza sarà impegnata contro Perugia in gara. Ilpiacenza.it - Fuori i secondi: è sfida a Perugia per la Champions League Leggi su Ilpiacenza.it Atto finale per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che scende in campo nella finale 3° posto dopo aver salutato la corsa scudetto in semifinale con Trento. Domani, martedì 29 aprile, al Pala Barton Energy diore 20.30 con diretta su Dazn, Piacenza sarà impegnata controin gara.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Okasa-Bitonto, fuori i secondi: al PalaBadiali di Falconara la sfida tra le regine di regular season - FALCONARA MARITTIMA – La squadra regina delle ultime due stagioni di scena al PalaBadiali contro la capolista Okasa Falconara. Da una parte la corazzata pugliese con il miglior attacco di sempre da quanto esiste il girone unico, dall’altra la difesa granitica delle falchette. La Serie A femminile... 🔗anconatoday.it

Manchester United-Manchester City LIVE, formazioni ufficiali: fuori Zirkzee, Hojlund sfida Marmoush - Manchester United-Manchester City, 31esima giornata di Premier League. Manchester si ferma, è l`ora del derby e i fari sono puntati su Old Tr... 🔗calciomercato.com

Champions League, Sir Sicoma Monini Perugia - Mint Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Un match che vale un posto alla Final Four di Champions League, in programma dal 16 al 18 maggio all’Atlas Arena di ?ód?, in Polonia: è il Quarto di ritorno che la Sir Sicoma Monini Perugia si giocherà domani sera con la Mint Vero Volley Monza, fischio di inizio alle 20:30. La squadra oggi ha... 🔗perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fuori i secondi: è sfida a Perugia per la Champions League; Calcio serie C, Perugia - Pontedera: la diretta della partita; Perugia-Pontedera, Cangelosi-Menichini secondi contro nel segno di Zeman e Mazzone; Calcio serie C, il Perugia perde 2-1 a Campobasso ed è fuori dai playoff. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fuori i secondi: è sfida a Perugia per la Champions League - Atto finale per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che scende in campo nella finale 3° posto dopo aver salutato la corsa scudetto in semifinale con Trento. Domani, martedì 29 aprile, al Pala Barton Energ ... 🔗ilpiacenza.it

Perugia-Pontedera: sfida senza sussulti, ma con occhi sui play off - Perugia e Pontedera si affrontano in una sfida che chiude la stagione. Pontedera già ai play off, Perugia cerca un finale decoroso. 🔗lanazione.it

Perugia in corsa per i play off: sfida decisiva contro il Campobasso - Il Perugia ha rallentato il cammino ma resta ancora ... intanto dovrà tentare quella che oggi può essere definita un’impresa: vincere fuori casa, nel giorno di Pasquetta in casa del Campobasso ... 🔗lanazione.it