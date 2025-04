Funerali Papa Francesco delirio per i preti sexy

Funerali di Papa Francesco, celebrati sabato 26 aprile, le telecamere del Tg1 hanno immortalato tre giovani sacerdoti che, con occhiali da sole e tonache perfette, hanno rapidamente conquistato l'attenzione del web, venendo ribattezzati "il trio delle meraviglie di piazza San Pietro".L'immagine dei tre sacerdoti - come rimarca torinocronaca.it - ha fatto il giro dei social, scatenando una valanga di commenti e rendendoli un autentico fenomeno virale. Un utente, con ironia, ha scritto: "Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo". Un secondo ha ironizzato sulla loro impeccabile presenza: "Mica male! Però sono troppo carini e curati per essere dei preti veri. Agenti di sicurezza che si mimetizzano?". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42416948Quindi sfumature internazionali, con un commento in francese che ha dato un tocco elegante alla discussione: "Pourquoi tu vas souvent à Rome? - Pour découvrir de petits trésors" (Perché vai spesso a Roma? - Per scoprire piccoli tesori). Liberoquotidiano.it - Funerali Papa Francesco, delirio per i preti sexy Leggi su Liberoquotidiano.it Nel bel mezzo della diretta con cui sono stati trasmessi idi, celebrati sabato 26 aprile, le telecamere del Tg1 hanno immortalato tre giovani sacerdoti che, con occhiali da sole e tonache perfette, hanno rapidamente conquistato l'attenzione del web, venendo ribattezzati "il trio delle meraviglie di piazza San Pietro".L'immagine dei tre sacerdoti - come rimarca torinocronaca.it - ha fatto il giro dei social, scatenando una valanga di commenti e rendendoli un autentico fenomeno virale. Un utente, con ironia, ha scritto: "Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo". Un secondo ha ironizzato sulla loro impeccabile presenza: "Mica male! Però sono troppo carini e curati per essere deiveri. Agenti di sicurezza che si mimetizzano?". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42416948Quindi sfumature internazionali, con un commento in francese che ha dato un tocco elegante alla discussione: "Pourquoi tu vas souvent à Rome? - Pour découvrir de petits trésors" (Perché vai spesso a Roma? - Per scoprire piccoli tesori).

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave al via il 7 maggio: i tempi si allungano, cosa significa | .it; Conclave, la certezza dei bookies: quando arriva la fumata bianca | .it; Papa Francesco, la Madonna gli parlò: Disse: 'preparati la tomba' | .it; Posh – 6000 fans in delirio alla presentazione del film. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Funerali di Papa Francesco: quando il mondo, per un attimo, si è fermato a piazza San Pietro - Il racconto e le immagini dell'addio al Pontefice. Dai toni solenni in piazza San Pietro alla folla oceanica arrivata da ogni parte del mondo, fino al corteo verso Santa Maria Maggiore ... 🔗vanityfair.it

I funerali di Papa Francesco: l’omelia, il corteo funebre e la sepoltura - Sabato si sono svolti i funerali di Papa Francesco: la cerimonia è iniziata alle 10 in punto. Sin dalle 4.30 i fedeli hanno iniziato ad arrivare verso Piazza ... 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco, tutta la cerimonia vista dall'elicottero della Polizia - Un documento eccezionale di una giornasta storica: le immagini aeree dei funerali di Papa Francesco, riprese dall'elicottero della Polizia di Stato. Piazza San Pietro gremita per l'ultimo saluto al po ... 🔗repubblica.it