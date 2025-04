Funerali di Papa Francesco Fiumicino accoglie 300 volontari

Fiumicino, 28 aprile 2025 – La città di Fiumicino ha accolto ed ospitato 300 volontari delle Misericordie d’Italia impegnati in questi giorni nell’assistenza, per il servizio di sicurezza socio sanitaria, ai fedeli e pellegrini che si sono recati a San Pietro in occasione delle esequie di Papa Francesco.L’amministrazione comunale ha messo a disposizione la palestra della scuola Segre’ ed il Centro Catalani. Le Misericordie d’Italia esprimono “un particolare ringraziamento al Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, per la grande disponibilità e il prezioso sostegno dimostrato nell’accoglienza dei 300 volontari giunti da tutta Italia a Roma. Grazie alla pronta collaborazione dell’Amministrazione comunale, è stato possibile garantire in tempi rapidi un alloggio adeguato ai volontari, permettendo loro di svolgere al meglio il servizio di assistenza e accoglienza ai fedeli arrivati da ogni parte del mondo in occasione delle solenni esequie di Papa Francesco”. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 28 aprile 2025 – La città diha accolto ed ospitato 300delle Misericordie d’Italia impegnati in questi giorni nell’assistenza, per il servizio di sicurezza socio sanitaria, ai fedeli e pellegrini che si sono recati a San Pietro in occasione delle esequie di.L’amministrazione comunale ha messo a disposizione la palestra della scuola Segre’ ed il Centro Catalani. Le Misericordie d’Italia esprimono “un particolare ringraziamento al Sindaco di, Mario Baccini, per la grande disponibilità e il prezioso sostegno dimostrato nell’nza dei 300giunti da tutta Italia a Roma. Grazie alla pronta collaborazione dell’Amministrazione comunale, è stato possibile garantire in tempi rapidi un alloggio adeguato ai, permettendo loro di svolgere al meglio il servizio di assistenza enza ai fedeli arrivati da ogni parte del mondo in occasione delle solenni esequie di”.

