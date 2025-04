Funerali del Papa Foti | Meloni ha favorito il dialogo ma con discrezione E l’organizzazione è stata straordinaria

Meloni non ci fosse prima dell’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a San Pietro, durante il funerale di Papa Francesco, in cui ha provato ad inserirsi anche il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Ne è convinto il ministro degli Affari esteri Tommaso Foti, che in un’intervista al Corriere della sera ha precisato: «Non so se qualcuno ha pensato di poter avere un ruolo in quell’incontro, non certo lei, che ha evitato di organizzare confronti in un’occasione luttuosa come quella dei Funerali del Santo padre». «Non sarebbe stato davvero il caso – ha proseguito – il suo ruolo (di Meloni ndr) molto composto e molto partecipato». «Non c’è bisogno di essere presenzialisti per essere centrali», ha aggiunto Foti: «La presidente del Consiglio è stata perfetta nel favorire il clima giusto per alcuni contatti che non sono stati solo formali ma potranno produrre – speriamo – risultati». Secoloditalia.it - Funerali del Papa, Foti: “Meloni ha favorito il dialogo ma con discrezione. E l’organizzazione è stata straordinaria” Leggi su Secoloditalia.it «Era logico» che Giorgianon ci fosse prima dell’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a San Pietro, durante il funerale diFrancesco, in cui ha provato ad inserirsi anche il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Ne è convinto il ministro degli Affari esteri Tommaso, che in un’intervista al Corriere della sera ha precisato: «Non so se qualcuno ha pensato di poter avere un ruolo in quell’incontro, non certo lei, che ha evitato di organizzare confronti in un’occasione luttuosa come quella deidel Santo padre». «Non sarebbe stato davvero il caso – ha proseguito – il suo ruolo (dindr) molto composto e molto partecipato». «Non c’è bisogno di essere presenzialisti per essere centrali», ha aggiunto: «La presidente del Consiglio èperfetta nel favorire il clima giusto per alcuni contatti che non sono stati solo formali ma potranno produrre – speriamo – risultati».

