Funaro e Nardella in piazza per il sindaco di Istanbul | Difendiamo pace e democrazia FOTO

Funaro e Dario Nardella in piazza per chiedere la liberazione del sindaco di Istanbul Ekrem ?mamoglu: oppositore del presidente della Turchia Erdogan e favorito alle prossime elezioni presidenziali, è stato incarcerato - secondo tutti i media indipendenti proprio con la finalità di. Firenzetoday.it - Funaro e Nardella in piazza per il sindaco di Istanbul: "Difendiamo pace e democrazia" / FOTO Leggi su Firenzetoday.it Sarae Darioinper chiedere la liberazione deldiEkrem ?mamoglu: oppositore del presidente della Turchia Erdogan e favorito alle prossime elezioni presidenziali, è stato incarcerato - secondo tutti i media indipendenti proprio con la finalità di.

Turchia: in carcere sindaco Istanbul. Proteste contro Erdogan. Solidarietà dai colleghi europei: anche Funaro e l’ex Nardella - "Siamo con Imamoglu, siamo con la democrazia in Turchia", dicono a turno in un video i primi cittadini e le prime cittadine tra l'altro di Parigi, Barcellona, Amsterdam, Zagabria e Helsinki. Hanno aderito anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di Milano Giuseppe Sala e di Firenze, Sara Funaro. E l'ex sindaco di Firenze Dario Nardella che ha postato il video sul suo account X L'articolo Turchia: in carcere sindaco Istanbul. 🔗.com

A Bologna la piazza pro Ue. Prodi: gli Usa non sono più la più grande democrazia al mondo. Tensioni polizia-antagonisti - La piazza per l’Europa organizzata da Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e Sara Funaro, sindaca di Firenze, prende il via da Bologna con l’inno alla Gioia. A seguire l’intervento di Romano ... 🔗ilsole24ore.com

In tanti in piazza per l'Europa - lcune migliaia di persone avevano risposto, in piazza del Nettuno a Bologna, all'appello del sindaco Matteo Lepore e della sindaca di Firenze Sara Funaro per 'Una piazza per l'Europa'. L ... 🔗rainews.it