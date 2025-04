Fumata bianca al Conclave Non è il Papa ma il nuovo disco di Salmo | Habemus data – Il video

Salmo ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo album, Ranch, che sarà disponibile dal 9 maggio. Con una curiosa mossa promozionale. L’artista sardo ha scelto di utilizzare parole e immagini simbolo del Conclave – l’inizio è previsto per il 7 maggio – per lanciare il suo nuovo lavoro musicale: la tradizionale Fumata bianca e l’annuncio cerimoniale che viene dato al popolo quando viene eletto il nuovo Papa. «Nuntio vobis gaudium magnum: Habemus “data”», dice la voce fuori campo nel video pubblicato su Instagram. Un riferimento ironico all’annuncio Papale, ma questa volta per il suo tanto atteso disco, che uscirà sotto l’etichetta Columbia RecordsSony Music Italy. Ranch è un disco che racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che hanno ispirato Salmo negli ultimi anni, un lavoro che promette di scuotere ancora una volta la scena musicale italiana. Leggi su Open.online Finalmente l’attesa è finita.ha annunciato oggi l’uscita del suoalbum, Ranch, che sarà disponibile dal 9 maggio. Con una curiosa mossa promozionale. L’artista sardo ha scelto di utilizzare parole e immagini simbolo del– l’inizio è previsto per il 7 maggio – per lanciare il suolavoro musicale: la tradizionalee l’annuncio cerimoniale che viene dato al popolo quando viene eletto il. «Nuntio vobis gaudium magnum:”», dice la voce fuori campo nelpubblicato su Instagram. Un riferimento ironico all’annunciole, ma questa volta per il suo tanto atteso, che uscirà sotto l’etichetta Columbia RecordsSony Music Italy. Ranch è unche racchiude intuizioni, stili e contaminazioni che hanno ispiratonegli ultimi anni, un lavoro che promette di scuotere ancora una volta la scena musicale italiana.

