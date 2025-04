Fuga di gas lungo la strada paura a Oliveto Lario

Fuga di gas, grande paura a Oliveto Lario nel corso della mattinata di lunedì 28 aprile. L'allarme è scattato dopo le 11, a seguito di segnalazioni di un presunto guasto sulla condotta lungo la strada. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del comando provinciale per gestire l'emergenza. Leccotoday.it - Fuga di gas lungo la strada, paura a Oliveto Lario Leggi su Leccotoday.it di gas, grandenel corso della mattinata di lunedì 28 aprile. L'allarme è scattato dopo le 11, a seguito di segnalazioni di un presunto guasto sulla condottala. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del comando provinciale per gestire l'emergenza.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fuga di gas lungo la strada, paura a Oliveto Lario - Fuga di gas, grande paura a Oliveto Lario nel corso della mattinata di lunedì 28 aprile. L'allarme è scattato dopo le 11, a seguito di segnalazioni di un presunto guasto sulla condotta lungo la strada. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del comando provinciale per gestire l'emergenza... 🔗leccotoday.it

Urta una conduttura di gas con l'auto: problemi lungo la strada - Nella mattinata del 24 aprile scorso, i carabinieri di Terracina sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 che segnalava il danneggiamento di una conduttura del gas collocata lungo la pubblica via. I carabinieri hanno appurato che un giovane di 23 anni aveva accidentalmente urtato con la... 🔗latinatoday.it

Fuga di gas in via Castellana, intervento dei vigili del fuoco e strada chiusa per la riparazione - Già da mesi residenti e commercianti segnalavano un forte odore di gas che si percepiva anche per strada, ma ieri sera le tubazioni avrebbero ceduto rendendo necessaria la chiusura della strada. I vigili del fuoco e i tecnici di Amg sono intervenuti in via Castellana per una fuga di gas a causa... 🔗palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Fuga di gas lungo la strada, paura a Oliveto Lario; Urta una conduttura di gas con l'auto: problemi lungo la strada; Fuga di gas sulla provinciale: traffico in tilt; Incidente e fuga di gas oggi ad Ancona: morti moglie e marito, lei era dottoressa a Torrette lui guidava le ambulanze. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fuga di gas lungo la strada, paura a Oliveto Lario - Intervento dei vigili del fuoco fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di lunedì per mettere la zona in sicurezza. Sul posto anche una ditta specializzata ... 🔗leccotoday.it

Oliveto. Intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga di gas - L’allarme dopo le 11 Senso unico alternato lungo la strada OLIVETO LARIO – Intervento dei Vigili del Fuoco a Oliveto Lario per una fuga di gas sulla condotta. L’allarme è scattato dopo le 11, in posto ... 🔗msn.com

Pontassieve, fuga di gas in strada - Firenze, 23 aprile 2025 – Una fuga di gas in strada. È successo in via Giuseppe Di Vittorio nel comune di Pontassieve. 🔗msn.com