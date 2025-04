Fuga di dati dell' azienda francese Boulanger e blackout in Spagna Portogallo e sud della Francia ipotesi cyberattacco mirato all' Europa - RETROSCENA

RETROSCENA del Giornale d'Italia raccolto nel deep State, che potrebbe sollevare preoccupazioni sulle infrastrutture in Europa Fuga di dati dell'azienda francese Boulanger e blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia. Due even Ilgiornaleditalia.it - Fuga di dati dell'azienda francese Boulanger e blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia, ipotesi cyberattacco mirato all'Europa - RETROSCENA Leggi su Ilgiornaleditalia.it Due eventi distinti ma potenzialmente correlati secondo undel Giornale d'Italia raccolto nel deep State, che potrebbe sollevare preoccupazioni sulle infrastrutture indiine sud. Due even

Attacco hacker all’app dell’Atm: rubati i dati degli utenti. L’azienda dei trasporti di Milano: «Rischio di usi non autorizzati» - L’applicazione dell’Atm, l’azienda del trasporto pubblico di Milano, è stata oggetto di un attacco informatico. A darne notizia è stata la stessa azienda, spiegando che a essere colpita è stata Mooney Servizi SpA, la compagnia che si occupa di gestire l’applicazione e i dati degli utenti. Diverse informazioni sensibili di coloro che usano l’app sono state trafugate e sono ora disponibili a pirati informatici che possono utilizzarle in maniera fraudolenta. 🔗open.online

Sicurezza sul lavoro, i dati dell'Azienda sanitaria provinciale: 811 violazioni rilevate nel 2024 - Nel 2024 nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il Dipartimento di prevenzione dell'Azeindìda sanitaria provinciale ha compiuto 859 sopralluoghi ispettivi (504 nel settore edile, 62 nel settore agricolo, 293 nel settore terziario) e 4.590 verifiche di... 🔗cataniatoday.it

Attacco hacker ad Atm, rubati i dati degli utenti dell'app e copiati su cloud esterno, l'azienda: "Rubate informazioni anagrafiche e di contatto" - Ad essere stata colpita è Mooney Servizi SpA, azienda che gestisce l'applicazione e i dati degli utenti Atm è stata oggetto di un attacco hacker, sono stati rubati i dati degli utenti dell'app della compagnia di trasporti milanese. A darne notizia è stata la stessa Atm, spiegando che ad esser 🔗ilgiornaleditalia.it

