Fucile AK-47 tra la folla | cinque giovani terrorizzano i passanti in zona rossa L' arma è finta ma scattano denunce e allontanamento

passanti con un finto un Fucile d'assalto: quattro (su 5) fermati, denunciati e allontanati dalla città. A Jesolo è scattato così il primo. Ilgazzettino.it - Fucile AK-47 tra la folla: cinque giovani terrorizzano i passanti in zona rossa. L'arma è finta, ma scattano denunce e allontanamento Leggi su Ilgazzettino.it JESOLO (VENEZIA) - Spaventavano icon un finto und'assalto: quattro (su 5) fermati, denunciati e allontanati dalla città. A Jesolo è scattato così il primo.

JESOLO (VENEZIA) - Spaventavano i passanti con un finto un fucile d'assalto: quattro (su 5) fermati, denunciati e allontanati dalla città. A Jesolo è scattato così il primo...

