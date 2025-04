Frosinone-Spezia bestemmia durante il minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco | multa alla società ligure

minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. A Frosinone, durante il minuto di silenzio, un tifoso dello Spezia ha urlato un'espressione blasfema.Parole, purtroppo, che si. Frosinonetoday.it - Frosinone-Spezia, bestemmia durante il minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco: multa alla società ligure Leggi su Frosinonetoday.it Nell'ultimo turno di tutti i campionati di calcio in Italia si è tenuto undi raccoglimento per ricordare, scomparso lo scorso 21 aprile. Aildi, un tifoso delloha urlato un'espressione blasfema.Parole, purtroppo, che si.

