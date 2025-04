Frosinone La notte dei leoni

Dopo il clamoroso successo dello scorso anno con oltre 15.000 spettatori presenti torna la "notte dei leoni", la partita di beneficenza organizzata dalla Nazionale Attori 1971 in favore di ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo e dall'Associazione Nuovi Orizzonti.

La “Notte dei Leoni” allo Stirpe: presenti Venus Williams e tanti ex campioni del calcio - Un’occasione unica per la Città di Frosinone per vivere una serata di emozioni, risate, ricordi e solidarietà all’insegna dello spettacolo e dello sport. La “Notte dei Leoni” vi aspetta per fare la ... 🔗tunews24.it

Il 27 maggio al Benito Stirpe "La Notte dei Leoni": ci saranno leggende di Roma, Lazio e Napoli - Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, che ha visto oltre 15.000 spettatori riunirsi sugli spalti dello Stadio Benito Stirpe, torna uno degli eventi più attesi e amati: la “Notte dei Leoni”. La ... 🔗ciociariaoggi.it

