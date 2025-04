Frontale a Castelsangiovanni tre feriti e traffico in tilt

Frontale nel pomeriggio del 28 aprile lungo la Statale 412 a Castelsangiovanni. In località Cà dei Tre, per cause al vaglio, si sono scontrate due auto con a bordo due coniugi e un ragazzo. Tutti e tre hanno riportato solo qualche contusione e sono stati portati all'ospedale per.

