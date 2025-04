Frecce Tricolori e il ritorno dei paracadutisti | prende forma lo Jesolo Air Show 2025

prendere forma il programma di volo dello Jesolo Air Show 2025. L'amministrazione comunale sta lavorando con la sezione locale del Club Frecce Tricolori "Mario Naldini" e il supporto dell'Aeroclub Friulano per organizzare il tradizionale evento che quest'anno, giunto alla 27ª edizione. Veneziatoday.it - Frecce Tricolori e il ritorno dei paracadutisti: prende forma lo Jesolo Air Show 2025 Leggi su Veneziatoday.it Comincia areil programma di volo delloAir. L'amministrazione comunale sta lavorando con la sezione locale del Club"Mario Naldini" e il supporto dell'Aeroclub Friulano per organizzare il tradizionale evento che quest'anno, giunto alla 27ª edizione.

Su altri siti se ne discute

Perché le frecce tricolori e Red Arrows volano nei cieli di Roma: le prove della pattuglia acrobatica - Aerei militari avvistati per i cieli romani. Si tratta delle Frecce Tricolori italiane che insieme ai Red Arrows inglesi si esercitano in vista dell'evento in programma per domani, martedì 8 aprile durante la visita di Re Carlo III e la consorte Camilla all'Altare della Patria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano il Quirinale - ROMA (ITALPRESS) – Nel video del Quirinale il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (le Frecce Tricolori) e delle Red Arrows britanniche in occasione della visita di Stato dei Reali Carlo III e Camilla a Roma, con l’incontro al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. mca2/sat (fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Re Carlo a Roma, il sorvolo delle Frecce Tricolori - In occasione della visita di Re Carlo, con la consorte Camilla, le Frecce Tricolori hanno sorvolato i cieli di Roma. Nel filmato si vede il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (le Frecce Tricolori) e delle Red Arrows britanniche in occasione della visita di Stato dei Reali con l'incontro al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frecce Tricolori e il ritorno dei paracadutisti: prende forma lo Jesolo Air Show 2025; Frecce tricolori a Roma oggi 1 novembre 2024: il video; Trieste abbraccia il Vespucci: tre giorni di festa sulle Rive; TRIESTE 1° MARZO - RIENTRO TRIONFALE DELLA VESPUCCI SALUTATA DALLE FRECCE TRICOLORI E LANCIO DEGLI INCURSORI DEL GOI. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frecce Tricolori e il ritorno dei paracadutisti: prende forma lo Jesolo Air Show 2025 - La tradizionale manifestazione lungo il litorale veneziano si terrà il 27 e 28 giugno. È in corso di definizione il programma di volo ... 🔗veneziatoday.it

Ecco il volo delle Frecce tricolori a Trieste per i 70 anni dal ritorno della citt? all'Italia - Ecco il volo delle Frecce tricolori a Trieste per i 70 anni dal ritorno della citt? all'Italia “Bagnaia e Marquez sono scesi dalle moto”: il retroscena sulla foto di gruppo della MotoGP senza ... 🔗msn.com

Frecce Tricolori ad Aviano: Addestramento e spettacolo nell’aria - Aviano, 3 aprile – Oggi si è svolta la consueta manifestazione delle Frecce Tricolori ad Aviano, un evento che offre un’opportunità unica di apprezzare da vicino l’impegno, la dedizione e lo ... 🔗nordest24.it