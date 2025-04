Fratelli d' Italia attacca l' assessore Di Gregorio | Parte male nessuna volontà di dialogo

Fratelli d’Italia, Carla Di Biase, Roberto Miscia e Giuseppe Giampietro, intervengono duramente contro il neo assessore Di Gregorio.«Parte male l’assessore Di Gregorio – affermano i consiglieri – dimostrando fin da subito di non poter essere un supporto positivo. Chietitoday.it - Fratelli d'Italia attacca l'assessore Di Gregorio: "Parte male, nessuna volontà di dialogo" Leggi su Chietitoday.it I consiglieri comunali did’, Carla Di Biase, Roberto Miscia e Giuseppe Giampietro, intervengono duramente contro il neoDi.«l’Di– affermano i consiglieri – dimostrando fin da subito di non poter essere un supporto positivo.

Cosa riportano altre fonti

Fratelli d'Italia attacca: "Chat del controllo di vicinato usate per l'attività politica" - "Premettendo a scanso di facili e inutili strumentalizzazioni che chiaramente ognuno ha il diritto di manifestare nel rispetto delle regole e della legge e che non intendiamo entrare nel merito della manifestazione che si terrà sabato a partire dal Novi Park, chiediamo risposte all'Assessore... 🔗modenatoday.it

Regionali, Fratelli d’Italia Benevento attacca Mastella: “La strategia del viandante non troverà spazio nel centrodestra” - Tempo di lettura: 3 minuti “Le continue dichiarazioni del sindaco Mastella, che da giorni alterna attacchi al centrodestra e minacce al centrosinistra, sembrano più il frutto di una tattica da “strategia dei due forni” che di una reale visione politica per il futuro della Campania e della provincia di Benevento. È evidente che stia provando ad alzare il prezzo della sua posizione con il centrosinistra, facendo apparire come scontato – qualora non accontentato – un suo approdo nel centrodestra: se così fosse, dobbiamo deluderlo sin da subito. 🔗anteprima24.it

Fratelli d'Italia attacca il sindaco Ferrara: "La speranza non basta per governare" - I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia intervengono duramente sul recente rimpasto di giunta voluto dal sindaco Diego Ferrara. «Finalmente l'uomo dai mille volti butta la maschera – esordiscono i consiglieri – dopo 55 mesi di accuse... 🔗chietitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fratelli d'Italia attacca l'assessore Di Gregorio: Parte male, nessuna volontà di dialogo; Sanità e conti in rosso, Fratelli d’Italia attacca Emiliano: A rischio l'aumento dell'Irpef; L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia pubblica una moneta col fascio littorio, Pd all'attacco: Vergogna; Sicurezza in città, Fratelli d'Italia all'attacco. Voyat: Sono intervenuto per fermare un furto assieme al titolare di un negozio. Situazione oltre ogni degrado. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Assistenza cardiologica a rischio in Costa d’Amalfi. De Luca basta slogan" - L'attacco del deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri Ravello. “La Regione Campania e i vertici dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno continuano a mettere in pericolo la ... 🔗msn.com

Pergola, FdI va all’attacco: "Chiarire su conti e Giorgetti" - "Il possibile cambio di direzione generale solleva gravi interrogativi". Nel giorno della resa dei conti per il direttore generale Marco Giorgetti visto che soci e cda si apprestano a bollinare il (su ... 🔗msn.com

Deficit sanitario, FdI attacca Emiliano: "Centro-sinistra in affanno, scongiurare l'aumento dell'Irpef" - Secondo FdI, la situazione critica della sanità pugliese è il frutto di anni di mala gestione, ora aggravata da un Consiglio regionale "ostaggio di beghe interne" e segnato da "continue tensioni di ... 🔗giornaledipuglia.com