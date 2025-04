Frankenstein | Oscar Isaac in una nuova foto dal film Netflix di Guillermo del Toro

Frankenstein nel nuovo adattamento del classico gotico firmato dal regista messicano Pochi istanti fa, è stata svelata una nuova occhiata al Frankenstein di Guillermo del Toro, in particolare allo scienziato protagonista interpretato da Oscar Isaac. Questo nuovo adattamento arriverà a novembre su Netflix. La nuova versione di Frankenstein è stata scritta, diretta e prodotta da del Toro, mentre nel team della produzione ci sono anche J. Miles Dale e Scott Stuber. I protagonisti, oltre ad Isaac, saranno poi Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance e Christoph Waltz. Il film riporterà sugli schermi la storia dello scienziato Victor Frankenstein che porta in vita una creatura durante . Movieplayer.it - Frankenstein: Oscar Isaac in una nuova foto dal film Netflix di Guillermo del Toro Leggi su Movieplayer.it L'attore interpreta lo scienziato Victornel nuovo adattamento del classico gotico firmato dal regista messicano Pochi istanti fa, è stata svelata unaocchiata aldidel, in particolare allo scienziato protagonista interpretato da. Questo nuovo adattamento arriverà a novembre su. Laversione diè stata scritta, diretta e prodotta da del, mentre nel team della produzione ci sono anche J. Miles Dale e Scott Stuber. I protagonisti, oltre ad, saranno poi Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance e Christoph Waltz. Ilriporterà sugli schermi la storia dello scienziato Victorche porta in vita una creatura durante .

Se ne parla anche su altri siti

Oscar Isaac star e produttore della nuova serie Stowaway - L'attore Oscar Isaac sarà coinvolto come protagonista e produttore nella nuova serie Stowaway, prodotta per Apple TV+, ispirata a una storia vera. Oscar Isaac sarà il protagonista di Stowaway, progetto realizzato per Apple TV+ e che lo vedrà impegnato anche come produttore esecutivo. La serie sarà sviluppata da Steven Levenson e si ispira alla vita del 'più grande truffatore attualmente in vita'. Cosa racconterà Stowaway Negli episodi l'attore Oscar Isaac avrà la parte di Juan Carlos Guzman che, nel 1993, è stato scoperto come un clandestino, quasi congelato sulle ruote di un aereo cargo ... 🔗movieplayer.it

Moon Knight: Oscar Isaac tornerà nel ruolo di Marc Spector, ma non nella Stagione 2 - L'attore riprenderà i panni del supereroe dei Marvel Studios ma la serie non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione Le voci su una seconda stagione di Moon Knight in fase di sviluppo circolano da un po' di tempo, ma non sembra che vedremo presto altri episodi della serie Disney+. Naturalmente, questo non significa che non vedremo più Marc Spector (e le sue varie identità) nel MCU. Poco dopo la messa in onda della prima stagione nel 2022, Oscar Isaac era apparso accanto al regista Mohammed Diab in un video su TikTok condiviso dalla nipote di quest'ultimo, che aveva chiesto se ci ... 🔗movieplayer.it

Vanity Fair Oscar Party 2025: le coppie, gli amici di una vita, la nuova generazione di attori di Hollywood - I Vanity Fair Oscar Party chiudono la stagione dei premi a Hollywood. Tra coppie che hanno deciso di concedersi ai flash solo in questa occasione, vecchi amici e un po’ di Italia, ecco chi ha sfilato sul red carpet 🔗vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frankenstein: Oscar Isaac in una nuova foto dal film Netflix di Guillermo del Toro; Frankenstein, su Netflix il nuovo film di Guillermo del Toro con Oscar isaac: quando esce; Frankenstein, la prima immagine del film di Guillermo Del Toro con Oscar Isaac; Frankenstein, la prima foto di Oscar Isaac del film di Guillermo Del Toro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Frankenstein: Oscar Isaac in una nuova foto dal film Netflix di Guillermo del Toro - Pochi istanti fa, è stata svelata una nuova occhiata al Frankenstein di Guillermo del Toro, in particolare allo scienziato protagonista interpretato da Oscar Isaac. Questo nuovo adattamento arriverà a ... 🔗msn.com

Guillermo del Toro svela il suo Frankenstein: Oscar Isaac protagonista in arrivo su Netflix - Guillermo del Toro presenta un nuovo adattamento di Frankenstein su Netflix a novembre 2025, con Oscar Isaac nel ruolo di Victor e Jacob Elordi come creatura, promettendo una narrazione emozionante. 🔗ecodelcinema.com

Oscar Isaac star e produttore della nuova serie Stowaway - Oscar Isaac sarà il protagonista di Stowaway ... La star, recentemente, ha completato le riprese di Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro ispirato al classico di Mary Shelley ... 🔗msn.com