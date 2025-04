Franco Fortunato - Tracce di F appunti sulla vita di Francesco d' Assisi

Franco Fortunato - Tracce di F., appunti sulla vita di Francesco d'Assisi - Mercoledì 30 aprile alle ore 17:00 nei prestigiosi saloni espositivi del Palazzo della Cancelleria in Roma, verrà inaugurata la mostra “Tracce di F. | Appunti sulla vita di Francesco d’Assisi”, l’ulti ... 🔗romatoday.it

Franco Fortunato – Tracce di F. - Il celebre artista romano Franco Fortunato presenta per la prima volta il ciclo inedito dedicato a San Francesco d’Assisi. Oltre 50 dipinti e un cortometraggio per tratteggiare il profilo di un ... 🔗exibart.com

Appunti sulla vita di Francesco d'Assisi - Palazzo della Cancelleria in Roma ospita la mostra Tracce di F. | Appunti sulla vita di Francesco d'Assisi del Maestro Franco Fortunato. 🔗itinerarinellarte.it