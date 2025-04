Franciscus il folle che parlava agli uccelli | il nuovo spettacolo musicale di Simone Cristicchi al Teatro Biondo

Teatro Biondo di Palermo, venerdì 2 maggio alle ore 21, "Franciscus, l’attesissimo nuovo spettacolo musicale di Simone Cristicchi, scritto insieme a Simona Orlando. Dopo "Magazzino 18" e "Il secondo figlio di Dio", Cristicchi continua a stupire il pubblico con un progetto teatrale. Palermotoday.it - "Franciscus, il folle che parlava agli uccelli": il nuovo spettacolo musicale di Simone Cristicchi al Teatro Biondo Leggi su Palermotoday.it Arriva alBiondo di Palermo, venerdì 2 maggio alle ore 21, ", l’attesissimodi, scritto insieme a Simona Orlando. Dopo "Magazzino 18" e "Il secondo figlio di Dio",continua a stupire il pubblico con un progetto teatrale.

