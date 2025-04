Francesco un leader fatto Papa

Papa Francesco a coordinate stori. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Francesco, un leader fatto Papa Leggi su Ilfoglio.it L’impegnativo saggio dell’amico Luca Diotallevi ha tra gli altri meriti quello di ricondurre la figura dia coordinate stori. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, ma cosa gli hanno fatto? Infinito dolore - È un video doloroso e disarmante quello che ritrae Papa Francesco dentro la Basilica di San Pietro, trasportato in carrozzella, senza l’abito bianco, con indosso pantaloni neri, una coperta buttata addosso come un poncho mal infilato, e una maglietta di lana che lascia le spalle e il collo scoperti. Nessun segno del suo ruolo, nessun richiamo al suo ministero. Solo l’immagine spoglia di un uomo anziano, esposto al mondo in una messa in scena che colpisce al cuore. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky. Tra i primi ad arrivare il presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta. The post Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergog; S.B. Shevchuk (Kiev): “Ora, lo Spirito Santo ispiri i cuori e le menti dei leader con lo spirito della pace”; I leader del mondo e 400mila cittadini comuni: l’addio a Francesco; Funerali Papa Francesco, capi di Stato e leader presenti a Roma. FOTO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Francesco, un leader fatto Papa - Bergoglio ha governato la Chiesa in virtù di una forza che è cresciuta col crescere dell’acclamazione collettiva: effetto di ritorno di quel todos, todos, todos teologicamente scriteriato ma assai eff ... 🔗ilfoglio.it

Papa Francesco, la leader tedesca dei Fridays for future: “Per noi era una guida” - Lisa Neubauer, 29 anni: “Lascia un vuoto enorme, è stato un alleato nella lotta contro i cambiamenti climatici” ... 🔗repubblica.it

Al funerale del Papa i protagonisti sono i leader vivi - Le messe funebri sono per chi resta e quella di Francesco non fa eccezione. La piazza è ignara di cosa si muove dentro la Basilica mentre Trump e Zelensky si incontrano. La corsa per far parlare i due ... 🔗ilfoglio.it