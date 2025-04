Francesco esce con gli amici e scompare nel nulla l’appello disperato | Non può essere

Francesco Diviesti, il 26enne di cui si sono perse le tracce dalla notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile. Uscito con alcuni amici, il giovane non ha più fatto ritorno a casa e da allora non si hanno più sue notizie.«È uscito come fanno tutti i ragazzi della sua età, ma per la prima volta non solo non è rientrato a casa, non ha nemmeno avvisato i suoi genitori che sono preoccupatissimi», ha riferito l'avvocato della famiglia, Michele Cianci.Cosa faceva Francesco prima di scomparireFrancesco, che lavora come parrucchiere, era uscito intorno alle 20.30 del 25 aprile per trascorrere la serata con gli amici. Stando a quanto ricostruito, intorno alla mezzanotte sarebbe stato visto entrare nel barber shop dove lavora assieme al padre. A confermarlo sarebbero le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del locale, ora al vaglio dei Carabinieri che stanno conducendo le indagini.

Esce con gli amici e non rientra a casa, scomparso a Barletta il 26enne Francesco Diviesti: ricerche in corso - Dalla mezzanotte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile non si hanno più notizie di Francesco Diviesti, 26enne di Barletta. "È uscito come fanno tutti i ragazzi della sua età ma non ha fatto rientro a casa e non ha avvisato i suoi genitori che sono preoccupatissimi", ha detto l'avvocato della famiglia. Il padre ha provato a telefonargli ma il cellulare risulterebbe spento.

