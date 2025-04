Laprimapagina.it - Francesco Cavestri: il talento del Jazz tra i Forbes Under 30 e i grandi palcoscenici nazionali e internazionali

Il giovane pianista e compositoresta conquistando il panorama musicale con il suoe la sua visione innovativa. A soli 22 anni, è stato inserito nella prestigiosa classifica30 Italia 2025, un riconoscimento che celebra i giovani più influenti nei vari settori. Questo traguardo rappresenta non solo un successo personale, ma anche un’importante affermazione per ilitaliano, in quantoè il primo musicistaad essere inserito in questa selezione. A conferma della sua crescente notorietà,sarà protagonista di due eventi di rilevanza internazionale: l’InternationalDay di Roma il 30 aprile e il festival Piano City Milano dal 23 al 25 maggio 2025.è stato premiato nella categoria Entertainment, dove ha trovato spazio accanto a nomi di spicco come Celeste Dalla Porta, Deva Cassel e Olly.