Fra Palermo e Filicudi Patrizia Italiano si è formata nel laboratorio della famiglia Pasqualino è una ceramista di fama internazionale

fama internazionale. Si è innamorata della ceramica a sedici anni, alla fine degli anni Settanta quando finite le lezioni andava nel laboratorio della famiglia Pasqualino, dove si ritrovavano gli artisti del Gruppo '63. Una scelta fatta contro il desiderio della famiglia, ma oggi le sue opere sono esposte nei musei di tutto il mondo. Un corso di ceramica per combattere lo stress e aprirsi alla creatività X Leggi anche › Talento artigiano, donne e ceramica L'ultima "impresa": essere presente a Maison et Objet 2025, nell'area Craft, quella riservata agli artigiani più artisti, raramente aperta a designer non francesi.

