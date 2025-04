FOTO Stazione marittima di Salerno ecco l’evento che fa parlare l’arte con l’autismo

Stazione marittima di Salerno.Un laboratorio umano di dialogo, espressione e conoscenza reciproca: così può essere definita l’iniziativa che ha avuto come protagonisti assoluti i bambini e i ragazzi autistici, affiancati da adulti, istituzioni, educatori, rappresentanti di cooperative e artisti, chiamati a “raccontare” l’autismo con i loro strumenti più potenti: colori, forme, creatività. Pittori, e illustratori – artisti di vario genere, come Amed che realizza murales, attraverso opere originali hanno espresso la propria visione dell’autismo, dando voce a un mondo spesso silenzioso ma straordinariamente ricco di emozioni e percezioni. Anteprima24.it - FOTO/ Stazione marittima di Salerno, ecco l’evento che fa parlare l’arte con l’autismo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoCreare una connessione tra arte e autismo: è l’obiettivo dell’iniziativa “Be Different With Ink”, evento voluto e promosso dall’Associazione Invisibile Realtà, che si è svolta questa mattina alladi.Un laboratorio umano di dialogo, espressione e conoscenza reciproca: così può essere definita l’iniziativa che ha avuto come protagonisti assoluti i bambini e i ragazzi autistici, affiancati da adulti, istituzioni, educatori, rappresentanti di cooperative e artisti, chiamati a “raccontare”con i loro strumenti più potenti: colori, forme, creatività. Pittori, e illustratori – artisti di vario genere, come Amed che realizza murales, attraverso opere originali hanno espresso la propria visione del, dando voce a un mondo spesso silenzioso ma straordinariamente ricco di emozioni e percezioni.

