Forza Italia si aggiudica quattro consiglieri alle elezioni provinciali

Forza Italia alle elezioni provinciali di Catania, dove, grazie alla fiducia accordataci dai sindaci e consiglieri dei 58 comuni etnei, abbiamo eletto ben quattro consiglieri metropolitani. Ci confermiamo seconda Forza del centrodestra etneo. Cataniatoday.it - Forza Italia si aggiudica quattro consiglieri alle elezioni provinciali Leggi su Cataniatoday.it "Siamo soddisfatti per il risultato conseguito dadi Catania, dove, grazie alla fiducia accordataci dai sindaci edei 58 comuni etnei, abbiamo eletto benmetropolitani. Ci confermiamo secondadel centrodestra etneo.

