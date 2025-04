Fortitudo Bologna espugna Livorno e chiude ottava in A2

Livorno66Fortitudo71LIBERTAS Livorno: Buca 5, Banks 17, Bargnesi ne, Fantoni 1, Tozzi 2, Filloy 8, Allinei 2, Pollone, Hooker 23, Paoletti ne, Italiano 8. All. Di Carlo.FLATS SERVICE Fortitudo: Bonfiglioli ne, Vencato 7, Aradori 21, Gabriel 20, Battistini, Menalo ne, Bolpin 3, Panni 5, Cusin 2, Mian 7, Freeman 6. All. Caja.Arbitri: Foti, Nuara e Pecorella.Note: parziali 9-21; 27-38; 55-53. Tiri da due: Livorno 1833; Bologna 922. Tiri da tre: 632; 1336. Tiri liberi: 1217; 1418. Rimbalzi: 44; 38.Come una specie di sorriso. Si interrompe al PalaModigliani la striscia negativa della Fortitudo di coach Attilio Caja, che espugna Livorno nell’ultima giornata di regular season di A2 dopo 4 referti gialli di fila, ma complici gli altri responsi dovrà comunque affrontare la giostra dei play in. Sport.quotidiano.net - Fortitudo Bologna espugna Livorno e chiude ottava in A2 Leggi su Sport.quotidiano.net LIBERTAS6671LIBERTAS: Buca 5, Banks 17, Bargnesi ne, Fantoni 1, Tozzi 2, Filloy 8, Allinei 2, Pollone, Hooker 23, Paoletti ne, Italiano 8. All. Di Carlo.FLATS SERVICE: Bonfiglioli ne, Vencato 7, Aradori 21, Gabriel 20, Battistini, Menalo ne, Bolpin 3, Panni 5, Cusin 2, Mian 7, Freeman 6. All. Caja.Arbitri: Foti, Nuara e Pecorella.Note: parziali 9-21; 27-38; 55-53. Tiri da due:1833;922. Tiri da tre: 632; 1336. Tiri liberi: 1217; 1418. Rimbalzi: 44; 38.Come una specie di sorriso. Si interrompe al PalaModigliani la striscia negativa delladi coach Attilio Caja, chenell’ultima giornata di regular season di A2 dopo 4 referti gialli di fila, ma complici gli altri responsi dovrà comunque affrontare la giostra dei play in.

