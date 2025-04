Formazioni ufficiali Lazio Parma le scelte dei due allenatori per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Lazio Parma, le scelte dei due allenatori per il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A tra Lazio Parma. Di seguito le Formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Lazio (4-2-3-1) Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco . Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Lazio Parma, le scelte dei due allenatori per la sfida di Serie A Leggi su Calcionews24.com , ledei dueper il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato diA Alle 20:45 lavalida per la trentaquattresima giornata diA tra. Di seguito ledai due(4-2-3-1) Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco .

