Formazione competenze e sicurezza Edilizia | una strategia ’Fondamentale’

’Fondamentale’ la filiera delle costruzioni è protagonista della transizione. "Serve una strategia industriale per rilanciare gli investimenti, sostenere l’innovazione e accompagnare le imprese nel cambiamento, premiando quelle che puntano su competenze, sostenibilità e legalità. Ma è necessario anche un salto in avanti culturale da parte della filiera delle costruzioni e ’Fondamentale’ esprime una visione comune delle imprese, grandi e piccole, degli artigiani, dei lavoratori e della cooperazione". Così il presidente di CNA Costruzioni, Enzo Ponzio, sottolinea il valore della campagna di comunicazione ’Fondamentale’ promossa da tutto il mondo delle costruzioni, "un’iniziativa che non ha precedenti".Quali sono il significato e l’obiettivo della campagna?"È un messaggio al Paese e alle istituzioni per dire che il nostro settore non è solo mattoni e cemento ma è soprattutto identità, inclusione, futuro. Quotidiano.net - Formazione, competenze e sicurezza. Edilizia: una strategia ’Fondamentale’ Leggi su Quotidiano.net di Alberto LeviConla filiera delle costruzioni è protagonista della transizione. "Serve unaindustriale per rilanciare gli investimenti, sostenere l’innovazione e accompagnare le imprese nel cambiamento, premiando quelle che puntano su, sostenibilità e legalità. Ma è necessario anche un salto in avanti culturale da parte della filiera delle costruzioni eesprime una visione comune delle imprese, grandi e piccole, degli artigiani, dei lavoratori e della cooperazione". Così il presidente di CNA Costruzioni, Enzo Ponzio, sottolinea il valore della campagna di comunicazionepromossa da tutto il mondo delle costruzioni, "un’iniziativa che non ha precedenti".Quali sono il significato e l’obiettivo della campagna?"È un messaggio al Paese e alle istituzioni per dire che il nostro settore non è solo mattoni e cemento ma è soprattutto identità, inclusione, futuro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Parma-Inter, tanti dubbi e una sicurezza. La probabile formazione di Inzaghi - Simone Inzaghi ha tantissimi dubbi che per ora ancora si porta dietro prima della trasferta di domani. Alla vigilia di Parma-Inter, di cui ha già parlato Cristian Chivu, è questa la probabile formazione. IN BILICO – Dalla formazione di Parma-Inter dipende anche quella di Monaco di Baviera. Simone Inzaghi si trova nel bel mezzo di un intreccio complicato da affrontare tra campionato e Champions League. 🔗inter-news.it

Giornata nazionale del merito: formazione per valorizzare le competenze - Milano, 7 feb. (askanews) – L’Italia ha ancora molta strada da fare nella valorizzazione del merito: ultima tra 12 paesi europei, si ferma a uno score di 27 punti su 100. Lontanissima dalla Finlandia, capolista con 66 punti, e ben distanziata dalla Spagna che è penultima con 36. I gap maggiori si registrano su pilastri come libertà, regole, trasparenza e attrattività per i talenti. A mettere in fila i numeri il Report Meritometro 2024, presentato nel corso della Giornata nazionale del Merito, organizzata dal forum della Meritocrazia ETS in collaborazione con Deloitte. 🔗iodonna.it

Giornata nazionale del merito: formazione per valorizzare le competenze - Milano, 7 feb. (askanews) – L’Italia ha ancora molta strada da fare nella valorizzazione del merito: ultima tra 12 paesi europei, si ferma a uno score di 27 punti su 100. Lontanissima dalla Finlandia, capolista con 66 punti, e ben distanziata dalla Spagna che è penultima con 36. I gap maggiori si registrano su pilastri come libertà, regole, trasparenza e attrattività per i talenti. A mettere in fila i numeri il Report Meritometro 2024, presentato nel corso della Giornata nazionale del Merito, organizzata dal forum della Meritocrazia ETS in collaborazione con Deloitte. 🔗iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Formazione, competenze e sicurezza. Edilizia: una strategia ’Fondamentale’; Master BIM: formazione e competenze per il futuro dell’edilizia; Corso di Sicurezza e Utilizzo delle Tecnologie Digitali; Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro: accordo FORMEDIL - CNI. 🔗Ne parlano su altre fonti

Formazione, competenze e sicurezza. Edilizia: una strategia ’Fondamentale’ - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Sicurezza nell’edilizia per la crescita - “Esef Cpt” e associazione “ImpresArte” hanno firmato un importante protocollo d’intesa triennale. La partnership ufficializzata mercoledì con una conferenza nella sala convegni dell’organismo pariteti ... 🔗ciociariaoggi.it

Sicurezza nei luoghi di lavoro. Edilizia, fuori norma un cantiere su 4 - Sono stati 3775 i controlli portati a termine dal Dipartimento Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Asl e questi numeri saranno al centro degli eventi in programma oggi in occasio ... 🔗informazione.it