Fonti | Conclave al via il 7 maggio

Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice avrà inizio il prossimo 7 maggio. E' quanto si apprende da Fonti informate. La data è stata decisa dalla quinta Congregazione dei cardinali. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.06 Ilper l'elezione del nuovo Pontefice avrà inizio il prossimo 7. E' quanto si apprende dainformate. La data è stata decisa dalla quinta Congregazione dei cardinali.

Oggi si saprà quando inizia il conclave. Fonti vaticane: possibile la data del 5 maggio - Roma, 28 aprile 2025 – Dopo la commozione e la grande partecipazione popolare ai funerali di Papa Francesco, l’attenzione è ora puntata sul prossimo conclave che ne dovrà sceglierne il successore. Conclave che, in base alle regole vaticane, viene convocato fra il 15 e il 20 giorno dalla morte del pontefice. L’inizio è dunque fissato fra il 5 e il 10 maggio. People gather in St Peter's square to attend a holy mass a day after the funeral of Pope Francis, in The Vatican, on April 27, 2025. 🔗quotidiano.net

Il Vaticano è sospeso fra passato e futuro, i conservatori al Conclave divisi e senza candidato - Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

