Follia a Napoli | una notte in motorino nello stadio ‘Maradona’ | VIDEO

Durante la notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile, due giovani tifosi del Napoli hanno compiuto un'incursione nello stadio 'Diego Armando Maradona', entrando con uno scooter e percorrendo la pista d'atletica che circonda il campo da gioco. Il VIDEO dell'episodio mostra i due mentre esclamano "Siamo i più forti" e rivolgono frasi poco educate al Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il filmato è diventato virale sui social media, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti.

