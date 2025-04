Flop degli Nft Nike citata in giudizio dai consumatori per le sue scarpe digitali

Nike è stata citata in giudizio da un gruppo di acquirenti di asset digitali in seguito alla decisione, annunciata lo scorso anno, di cessare progressivamente le operazioni di RTFKT, il progetto di calzature e oggetti virtuali acquisito dall'azienda nel 2021. I consumatori sostengono che l'improvvisa chiusura abbia rappresentato una brusca interruzione delle aspettative.

