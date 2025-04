Flick l’orario della conferenza stampa di vigilia di Barcellona-Inter

Barcellona-Inter è in programma mercoledì alle 21.00. L’UEFA ha appena definito la data e l’orario delle attività in sala stampa alla vigilia dell’andata delle semifinali di Champions League. Tra cui le parole di Hansi-Dieter Flick.conferenza Flick – Hansi Flick alla vigilia dell’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter andrà in conferenza stampa alle ore 13.00 presso la sala stampa del centro sportivo catalano Joan Gamper, in vista della partita in programma mercoledì alle ore 21.00 al Montjuic. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 12.45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico tedesco sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media. Inter-news.it - Flick, l’orario della conferenza stampa di vigilia di Barcellona-Inter Leggi su Inter-news.it è in programma mercoledì alle 21.00. L’UEFA ha appena definito la data edelle attività in salaalladell’andata delle semifinali di Champions League. Tra cui le parole di Hansi-Dieter– Hansialladell’andata delle semifinali di Champions League traandrà inalle ore 13.00 presso la saladel centro sportivo catalano Joan Gamper, in vistapartita in programma mercoledì alle ore 21.00 al Montjuic. Come di consueto-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 12.45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Il tecnico tedesco sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

